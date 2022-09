Propos polémiques de Yoon Suk-yeol : Séoul donne des explications à Washington

Photo : YONHAP News

Séoul a donné des explications à Washington sur la polémique autour des propos dits « vulgaires » censés être tenus par Yoon Suk-yeol à l’égard de Joe Biden et des législateurs américains.D’après un haut responsable gouvernemental, la diplomatie sud-coréenne a clairement expliqué à la Maison blanche et au département d’Etat américain que « les mots en question n’étaient pas à l’adresse des Etats-Unis » et le Conseil de sécurité nationale (NSC) de ces derniers a fait part de sa compréhension, affirmant que cela ne pose pas de problème.Pour cela, l’ambassadeur sud-coréen aux USA Cho Tae-yong aurait en personne contacté la présidence américaine, aussitôt après que le bureau de Yoon Suk-yeol s’est officiellement expliqué, jeudi dernier, heure de Washington, sur la phrase, qui à ce moment-là, avait déjà déclenché une tempête exponentielle en Corée du Sud. Et son ambassade aurait quant à elle transmis au département d’Etat l’annonce officielle de la première secrétaire du chef de l’Etat sud-coréen à la communication Kim Eun-hye.Toujours selon le même responsable, l’administration Biden ni le Congrès américain n’ont réclamé les premiers des explications de Séoul. Ils n’ont pas mis en cause non plus le commentaire controversé.Pour rappel, le président de la République a tenu les propos en question à ses conseillers, de manière privée, à la fin d’une réunion du Fonds mondial tenue en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Ils pourraient se traduire par : « Comment Biden ne pourrait-il pas perdre la face si ces enfoirés ne font pas passer au Congrès ? », sous-entendu la proposition du dirigeant américain d’augmenter la contribution de Washington au Fonds. Des mots officiellement démentis plus tard par la présidence sud-coréenne.