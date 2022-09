Des chars de combat et des obusiers à canon censés être installés en Corée du Sud vont partir pour la Pologne

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où des entreprises de défense sud-coréennes ont récemment signé un important contrat d'armement avec la Pologne, certains chars de combat K2 et obusiers à canon K9, censés être installés au pays du Matin clair, ont été redistribués pour être exportés vers le pays d’Europe centrale.Plus précisément, 32 chars de combat K2 parmi 180 unités destinées à l’exportation envers la Pologne devaient initialement être déployés en Corée du Sud d'ici 2024. Il en va de même pour 12 obusiers à canon K9 parmi 212 unités signées avec Varsovie. De plus, 36 canons que l’armée sud-coréenne possède en réserve sont également contenus dans la liste des armes à exporter.Face à cette nouvelle, des députés ont mis en garde contre un éventuel vide dans la sécurité nationale. Malgré cette crainte, le ministère de la Défense a fait savoir qu’une explication détaillée de l'état actuel et du fonctionnement des forces était limitée compte tenu de la sécurité militaire et des relations diplomatiques.Cependant, l’Armée a précisé que le gouvernement avait signé le contrat avec la Pologne après une étroite coordination entre les autorités concernées et les chefs d'état-major interarmées dans le respect du principe de la promotion des exportations de défense tout en maintenant un fonctionnement stable des forces militaires et un niveau élevé de préparation stratégique dans le pays.