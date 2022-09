A l’Onu, l’ambassadeur nord-coréen fustige les exercices navals sud-coréano-américains en cours

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur nord-coréen aux Nations unies a dénoncé les exercices navals que Séoul et Washington ont lancés hier dans la mer de l’Est.S’exprimant hier à la tribune de l’Assemblée générale de l'Onu, Kim Song a affirmé que ces manœuvres conjointes « étaient en train d’entraîner la péninsule au bord de la guerre ». Il les a qualifiées d’« acte extrêmement dangereux allumant la mèche d’un conflit ».Selon le représentant nord-coréen, le régime de Kim Jong-un a récemment adopté une loi autorisant les frappes nucléaires préventives pour se protéger contre une telle politique hostile et la menace militaire des Etats-Unis et pour défendre la paix et la stabilité. Il a ainsi dégainé la menace américaine pour justifier le développement militaire de son pays.Le diplomate a en outre durci le ton à l’égard des sanctions onusiennes contre le Nord, qui selon lui, avaient été imposées unilatéralement sous la conduite de Washington, pour annoncer que le royaume ermite n’a donc pas l’intention d’en prendre acte.Kim a également fustigé le Conseil de sécurité de l’Onu, qui débat sur ces mesures punitives, pour intervenir dans les affaires intérieures liées au droit d’autodéfense légitime d’un Etat souverain. Selon lui, cet organe sécuritaire « ne joue pas son rôle à sa hauteur pour cause de la politique américaine de deux poids, deux mesures ». L’ambassadeur n’a pourtant pas fait de remarque particulière sur le gouvernement de Yoon Suk-yeol.