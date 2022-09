COVID-19 : début de l’inscription à la vaccination du sérum « amélioré »

Photo : YONHAP News

La prise de rendez-vous pour l’administration du vaccin bivalent anti-COVID, basé sur le sous-variant d’Omicron, BA.1, a commencé aujourd’hui. Les plus de 60 ans, les personnes au système immunitaire affaibli et les résidents des établissements particulièrement vulnérables comme les Ehpad sont les catégories les plus prioritaires à la vaccination qui débutera le 11 octobre.Ceux qui ne font pas partie de ces groupes, tels que les quinquagénaires, les individus présentant des comorbidités ainsi que les plus de 18 ans y seront eux aussi éligibles, s’ils veulent recevoir les doses non utilisées, et ce en réservant, le jour voulu, via les réseaux sociaux ou en téléphonant à la clinique concernée.A en croire les autorités sanitaires, l’efficacité de ce sérum dit amélioré contre les souches BA.4 et BA.5 est 1,69 fois plus élevée que les vaccins déjà mis au point.Par ailleurs, à partir du mois prochain, les kits d’autotest du coronavirus seront disponibles uniquement chez les supérettes qui déclarent vendre le matériel médical.Côté bilan quotidien des nouveaux cas de COVID confirmés ces dernières 24 heures. Il fait état de quelque 39 000 infections, le plus bas niveau depuis 11 semaines pour un mardi.