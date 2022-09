Yoon Suk-yeol préconise une politique basée sur les données pour lutter contre la faible natalité

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni aujourd’hui son conseil des ministres hebdomadaire au complexe gouvernemental de Sejong dans le centre du pays. L’occasion pour Yoon Suk-yeol de manifester son intention de se démarquer de ses prédécesseurs sur la politique de soutien à la natalité.En effet, le chef de l’Etat a évoqué la nécessité de réfléchir aux mesures menées dans ce sens par les précédents gouvernements, qui s’étaient pendant longtemps seulement focalisées sur la hausse de la natalité. Il a alors précisé que ces 16 dernières années, l’Etat avait déboursé quelque 280 000 milliards de wons, soit 200 milliards d’euros, mais qu’au second trimestre 2022, le nombre de naissances par femme restait toujours inférieur à 1, avec 0,75.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a d’emblée annoncé qu’il réorganiserait la Commission de lutte contre la faible natalité et la société vieillissante afin que cet organisme placé sous son autorité soit désormais à la manœuvre de toutes les solutions possibles pour faire face à la décroissance démographique et à la prolongation de la durée de vie. Pour le président Yoon, ces remèdes devront être fondés sur les sciences et les données pour être efficaces.Le dirigeant en a profité pour vanter le bilan de sa récente tournée d’une semaine, qui l’avait emmené à Londres, à New York et à Ottawa. Selon lui, il a clairement annoncé sa volonté de défendre l’ordre international en se basant sur l’esprit de liberté et de solidarité. Et lors de son sommet avec le Premier ministre canadien, Séoul a obtenu une promesse de coopération du pays de la feuille d'érable dans plusieurs domaines allant des minerais dits clés aux nouvelles technologies de l’intelligence artificielle.Yoon a aussi exprimé ses pensées pour les victimes de l’incendie qui s’est déclaré hier dans un centre commercial de Daejeon, qui a coûté la vie à sept personnes.