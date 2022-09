IRA : Han Duck-soo et Kamala Harris échangent sur l’impact de la loi

Photo : YONHAP News

Au Japon, les obsèques nationales de l’ex-Premier ministre Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet, ont commencé aujourd’hui à 14h, heure locale. Plusieurs milliers d'invités de marque nippons et étrangers ont assisté à l’événement.Le gouvernement sud-coréen y a envoyé une délégation conduite par le Premier ministre, qui s’est rendue ce matin à Tokyo. Han Duck-soo a exprimé ses condoléances à la famille du défunt et au peuple japonais.En marge de son déplacement dans l’archipel, le chef du gouvernement a rencontré la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui était elle aussi présente aux funérailles.Selon le premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Hyun-dong qui a donné un briefing sur place, lors de cet entretien, Han a transmis les inquiétudes des industriels de son pays à l’égard de l’impact négatif de la loi anti-inflationniste américaine (IRA) sur les constructeurs de véhicules électriques de son pays.En réponse, Harris a affirmé être bien informée de leur préoccupation. Et d’ajouter que l’administration Biden continuera à chercher les moyens de la faire disparaître pendant la période de transition vers la production de ces voitures aux USA par les groupes automobiles sud-coréens, et ce en travaillant en étroite coopération avec le pays du Matin clair.Le chef du gouvernement sud-coréen et la numéro deux américaine ont aussi échangé sur la collaboration entre leurs nations en matière de droits de l’Homme ou encore d’économie de marché.