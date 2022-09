Météo : écart important des températures du matin et de l’après-midi

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair se sont réveillés avec un ciel clair au-dessus de leur tête. Depuis ce matin, sauf pour le sud-est, le soleil truste le ciel sud-coréen.Les températures matinales, fraîches en cette saison, aux alentours de 15°C dans le nord, un à deux degrés de moins pour le centre et de 19°C dans le sud, ont grimpé en flèche dans l’après-midi. Par exemple, au moins treize degrés de plus pour les régions nord et centrales. Le littoral sud, déjà plus chaud ce matin, a progressé en moyenne de sept degrés.Météo-Corée alerte donc la population sur les rayonnements du soleil et notamment l’indice UV, sur l’écart important entre les valeurs matinales et de l’après-midi, ainsi que sur la chute des températures dans la soirée.