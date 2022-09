Le chef du JCS monte le ton face à la menace nord-coréenne

Photo : YONHAP News

« L’alliance sud-coréano-américaine réagira fermement à toute provocation et invasion de la Corée du Nord et si cette dernière tente une attaque nucléaire, elle lui fera clairement savoir que la survie du régime de Kim Jong-un n’est plus possible. »C’est ce qu’a déclaré le chef de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), Kim Seung-kyum, lors de sa visite, mardi, du porte-avion américain Ronald Reagan en compagnie du commandant des forces combinées Corée-USA, Paul LaCamera. Et d’ajouter que l’armée sud-coréenne continuerait de coopérer avec les troupes américaines pour renforcer la capacité de la dissuasion contre la prolifération atomique.De son côté, le général LaCamera a souligné que la participation du porte-avions aux exercices maritimes conjoints entre les deux pays qui se déroulent actuellement dans la mer de l’Est témoigne de la ferme volonté de Washington de dissuader la prolifération nucléaire et de renforcer la posture de défense des deux alliés.Cette opération durera jusqu’à jeudi. Une vingtaine de navires des deux nations y participent.