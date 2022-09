Incendie dans un centre commercial à Daejeon : le président Yoon présente ses condoléances aux victimes

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat s’est rendu, hier, à la chapelle ardente des victimes de l’incendie du Hyundai Premium Outlet à Daejeon, dans le centre du pays. D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, après avoir présidé la réunion de son conseil des ministres hebdomadaire au complexe gouvernemental de Sejong, Yoon Suk-yeol a fait le déplacement pour rencontrer les familles des défunts et pour remercier les pompiers.Sur place, le dirigeant a promis de faire la lumière sur cet accident qui a coûté la vie à sept personnes et de prendre des mesures pour qu’un tel drame ne se reproduise plus dans l’avenir. Une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de l’incendie.Lundi, vers 7h45, le feu semble avoir commencé au sous-sol du centre commercial. Comme c’était avant l’ouverture des magasins, aucun client n’a été tué ou blessé, mais les employés de livraison et de nettoyage n’ont malheureusement pas pu s’échapper.