Otan : le représentant nucléaire sud-coréen explique « le plan audacieux » de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le plan audacieux du président sud-coréen Yoon Suk-yeol consiste à dissuader la menace nucléaire nord-coréenne, à faire renoncer à Pyongyang le développement de son programme atomique et à réaliser la dénucléarisation de la péninsule via la diplomatie et le dialogue.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, c’est ce qu’a expliqué mardi le représentant nucléaire sud-coréen Kim Gunn au cours de la Conférence de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), tenue à Bruxelles.Kim en a profité pour expliquer que les menaces nucléaire et balistique du royaume ermite empirent comme en témoigne la révision récente de sa politique en la matière et le lancement de 32 missiles balistiques depuis le début de l’année.Le haut diplomate sud-coréen a également souligné la nécessité de délivrer à Pyongyang un message clair selon lequel la détermination de la communauté internationale pour la dénucléarisation est plus forte que la sienne pour le développement de son programme atomique.De leur côté, les pays participants ont affirmé que ce dossier est également lié à la sécurité européenne et que l’Otan a besoin de renforcer sa coopération avec Séoul sur ce sujet.Dans ce contexte, cette alliance politique et militaire a approuvé, le même jour, la demande sud-coréenne de créer le bureau de la représentation permanente de la République de Corée à Bruxelles.Ainsi, l’ambassadeur sud-coréen en Belgique et représentant auprès de l’Union européenne à Bruxelles cumulera désormais le poste de représentant de Corée du Sud auprès de l’Otan.