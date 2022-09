Pentagone : la mission de l'USFK est avant tout de défendre la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La mission des forces américaines en Corée du Sud (USFK) est de défendre cette dernière et de protéger les intérêts nationaux des États-Unis. C’est ce qu’a déclaré, mardi, le porte-parole du Pentagone lors d'un point de presse, lorsqu'on lui a demandé si le pays du Matin clair ou les USFK seraient impliquées en cas de conflit Taïwan-Pékin.Patrick Ryder s’est pourtant bien gardé de donner une réponse explicite, en se contentant d’indiquer qu'il serait préférable de poser cette question au gouvernement sud-coréen. Il a néanmoins déclaré que l'engagement général de l'USFK consistait avant tout à consolider l'alliance Séoul-Washington.Le haut gradé américain a ajouté que les États-Unis et la Corée du Sud ont une longue histoire en tant que très anciens alliés qui ont étroitement coopéré pour défendre la péninsule coréenne et les intérêts régionaux des USA.