COVID-19 : 36 159 nouveaux cas, la dégradation de la santé mentale inquiète

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 36 159 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés en Corée du Sud. Il s’agit du niveau le plus faible depuis 12 semaines pour un mercredi. Et le nombre cumulé de contaminations au coronavirus s’élève désormais à plus de 24,7 millions.Malgré l’allégement de certaines mesures sanitaires, la santé mentale des sud-Coréens semble inquiétante. Une équipe de recherche dirigée par la professeure Yu Myung-soon de l'université nationale de Séoul, a réalisé début septembre avec la province de Gyeonggi, une enquête sur les perceptions à propos du COVID-19 auprès de 1 000 hommes et femmes adultes.Résultat : quatre résidents sur 10 ont déclaré avoir le sentiment d’être déprimés ou frustrés. Lors des précédentes enquêtes, il avait enregistré une baisse de 29,2 % en juillet 2020 et de 25,1 % en janvier de cette année.Cette dégradation de la santé mentale est remarquable car la prise de conscience du retour à la vie normale s’est améliorée. En effet, le niveau de reprise de la vie quotidienne était de 62,7 sur 100 en 2022, le plus élevé depuis mai 2020. D’ailleurs, en ce qui concerne l'impact de la pandémie sur la qualité de vie, 48 % des habitants du pays du Matin clair ont répondu « négatif ». Cela est inférieur aux études précédentes, et aux 56,2 % recensés en début d’année.Les expériences négatives liées à la maladie infectieuse se présentent ainsi. On retrouve en tête de liste la crise économique (25 %), suivi des maladies, blessures, violences causées par des personnes proches (19,5 %). Viennent ensuite les problèmes avec des membres de l’entourage (18,7 %). Cette année, la proportion de répondants qui ont vécu au moins un de ces moments douloureux est passée de 48,9 % en janvier à 62,9 % en septembre.