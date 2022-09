Maison blanche : Han et Harris promettent de poursuivre les négociations sur l’IRA

Photo : YONHAP News

Nous vous le disions hier, le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo s’est entretenu avec la vice-présidente américaine Kamala Harris lors des obsèques de l’ex-Premier ministre Shinzo Abe au Japon.La Maison blanche a publié un communiqué : à l'occasion, les deux leaders se sont engagés à s'entraider pour réagir à la menace des programmes nucléaire et balistique nord-coréens et ont discuté sur l’impact négatif sur la Corée du Sud de la loi anti-inflationniste américaine (IRA).La numéro deux américaine a souligné que l'alliance bilatérale est un pilier de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région indopacifique. Elle a ensuite promis de poursuivre les négociations à mesure que l’IRA entre en vigueur.Harris est attendue demain en Corée du Sud et prévoit de visiter la zone démilitarisée (DMZ). Han lui a souhaité en avance la bienvenue, en soulignant son déplacement symbolique à la DMZ.