Particules fines : la circulation des voitures diesel dans Séoul va être limitée

Photo : YONHAP News

A partir de 2025, la circulation des voitures diesel de classe 4, l’équivalent en France de la vignette Crit’Air 4, sera interdite dans le centre-ville de Séoul. La municipalité a publié aujourd’hui un plan en ce sens baptisé « Séoul plus clair 2030 ».D’après ce texte, non seulement les voitures diesel de classe 5 mais aussi celle de rang inférieur ne pourront plus circuler en centre-ville, désigné comme zone de trafic vert. Et à partir de 2030, cette mesure sera appliquée aux autres parties de la capitale.Avant cela, dès l’année prochaine, la plus grande ville de Corée du Sud offrira une subvention de 4 millions de won, soit 2 900 euros, aux propriétaires de voiture diesel de classe 4 s’ils consentent de changer de véhicule. Cette enveloppe est destinée à 10 000 personnes par an.Selon la municipalité, ces automobiles émettent six fois plus de particules fines que ceux de classe 3.Parallèlement à cela, les motocyclettes de livraison seront remplacées par des véhicules électriques d’ici 2025. L’année suivante, ces derniers prendront la place des petits bus diesel et des camions de livraison.Dans cette optique, la ville de Séoul fournit une enveloppe de 100 millions de wons, ou 73 000 euros, pour chaque petit bus diesel substitué. Quant aux camions de livraison, elle projette de signer un contrat en la matière avec des entreprises du secteur. Pour les livreurs disposant de motocyclettes, elle envisage de proposer des assurances moins chères.Ainsi, Séoul envisage de remplacer quelque 45 000 véhicules diesel sur 80 000 qui circulent dans la capitale par des automobiles électriques. Elle renforcera aussi sa coopération avec la province de Gyeonggi qui l’entoure et la ville voisine d’Incheon pour remplacer les bus qui les relient par des véhicules électriques ou à gaz naturel comprimé.L’objectif final de la municipalité est de baisser la concentration des particules fines à celui des villes étrangères majeures d’ici 2030.