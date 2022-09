Lee Jae-myung donne son premier discours comme chef du Minjoo au Parlement

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, le nouveau chef du Minjoo, la première force de l’opposition, a donné aujourd’hui son premier discours à l’Assemblée nationale depuis sa prise de fonction.Le nouveau patron du parti de centre-gauche a insisté sur la nécessité de modifier le système social de manière à garantir les fondamentaux à la population dans tous les aspects.Parmi les questions en suspens, Lee a abordé en premier lieu la crise économique. Il a critiqué le Parti du pouvoir du peuple, la formation gouvernementale, de mener des politiques bénéficiant aux plus aisés au détriment des gens ordinaires. En donnant comme exemple la baisse des impôts sur les sociétés et la réduction du budget réservé aux logements publics, il a promis d’élaborer des lois visant à stabiliser la vie de la population.Le rival malheureux de Yoon Suk-yeol à la dernière présidentielle a aussi mentionné les controverses autour de la récente tournée à l'étranger de ce dernier. Alors qu’il a averti le parti au pouvoir de ne pas les attribuer au peuple, à la presse et au Minjoo, Lee a affirmé que l’annulation de la visite de condoléances pour le décès de la reine ElizabethⅡ et les sommets humiliants avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida avaient endommagé considérablement le statut national.Par ailleurs, le nouveau patron du Minjoo a proposé d’alléger les sanctions nord-coréennes conformément aux mesures de dénucléarisation prises par Pyongyang et d’en imposer en cas de violation des engagements de sa part.Avant de finir, Lee a émis l’idée de créer des commissions spéciales parlementaires pour régler le changement climatique et les problèmes démographiques et pour réviser la Constitution.