Le transport ferroviaire de marchandises entre la Corée du Nord et la Chine se poursuit pour le troisième jour consécutif

Un train de marchandises a traversé ce matin à 8h43 le pont de Yalu, reliant la ville chinoise de Dandong dans la province du Liaoning à la ville frontalière nord-coréenne Sinuiju. Le fret a ainsi été en service presque à la même heure pour la troisième journée d’affilée.Il s’agissait à nouveau d’un train composé de 20 wagons, représentant une hausse de plus de 50 % de produits transportés par rapport aux 12 wagons d’avant-hier, le jour de la reprise de la liaison, et aux 13 d’avant son interruption.Les habitants de Dandong ont déclaré que les deux nations souhaitaient montrer la normalisation du transport ferroviaire de marchandises et leur relation étroite. Un commerçant a expliqué que la Corée du Nord avait relancé la construction de logements après l’apaisement du COVID-19 et que les trains transportaient des matériaux en la matière.