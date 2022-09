Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé aujourd'hui d’offrir une aide humanitaire de 50 000 dollars au Costa Rica, durement touché par des inondations.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré souhaiter que son aide lui permette de stabiliser rapidement la vie de ses habitants et de réhabiliter les régions sinistrées.Ce mois-ci, des pluies diluviennes se sont abattues plus fortement que l’année dernière en Amérique latine, causant des glissements de terrain. Le gouvernement costaricien a donc émis des avertissements sur presque tout le territoire et a ouvert un compte bancaire collectant les dons.