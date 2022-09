Park Jin s’entretient avec ses homologues britannique et néerlandais

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin s’est entretenu ce matin à Séoul, avec son homologue britannique, James Cleverly, dans le cadre du 7e dialogue stratégique des Affaires étrangères entre les deux pays.À l’occasion du 140e anniversaire du début des échanges, célébré l'année prochaine, leur discussion a été consacrée à la coopération bilatérale sur des questions régionales et mondiales, ainsi qu’à la sécurité économique et au changement climatique.Cleverly a également déclaré que son gouvernement était très touché par la visite aux funérailles de la reine Elizabeth II du président sud-coréen Yoon Suk-yeol.Le chef de la diplomatie sud-coréenne tiendra également une réunion avec son homologue néerlandais Wopke Hoekstra, cet après-midi. Selon le porte-parole du ministère, Lim Su-seok, la mise en œuvre des mesures de suivi du sommet Corée-Pays-Bas de juin dernier sera examinée.Les deux hommes prévoient également d’échanger sur les moyens d'améliorer la sécurité économique liée aux semi-conducteurs et aux centrales nucléaires et de promouvoir la coopération bilatérale sur la scène internationale.