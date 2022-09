La Bourse de Séoul et le taux de change won/dollar en alerte

Photo : YONHAP News

Le secteur économique et financier sud-coréen vit des moments difficiles. La Bourse de Séoul et le marché des changes sont tous deux en alerte.Du côté des places sud-coréennes, le Kospi, l'indice principal, chute lourdement de 2,45 % par rapport à hier et tombe sous les 2 200 points, à 2 169,29 points exactement. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, dégringole de 3,47 % et termine la séance de mercredi à 673,87 points.Sur le marché des changes, la situation s'empire également. Le taux won-dollar a franchi un nouveau seuil, celui des 1 440 wons. Il s'agit d'une première depuis mars 2009. A la clôture des transactions, la devise sud-coréenne s'est fortement affaiblie face au billet vert mais aussi face à la monnaie européenne. Un dollar valait 1 441 wons (+18,50 wons), tandis qu'un euro s'achetait 1 378,17 wons (+4,46 wons).Dans ce contexte d'urgence, le gouvernement et la Banque de Corée (BOK) ont décidé aujourd'hui d'injecter 5 000 milliards de wons, soit plus de 3,6 milliards d'euros, afin de stabiliser le marché des obligations d'Etat, secoué par les inquiétudes concernant l'accélération du resserrement monétaire mondial. Cette décision a été prise lors d'une réunion présidée par le vice-ministre de la Stratégie et des Finances, Bang Ki-sun.