JCS : la Corée du Nord lance un missile balistique non identifié vers la mer de l'Est

La Corée du Nord ne cesse ses provocations militaires. Trois jours après le tir d'un missile balistique, Pyongyang en a lancé un non identifié cet après-midi en direction de la mer de l'Est. C'est ce qu'a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen.Les autorités militaires ont d'emblée commencé à analyser la nature, la portée tout comme la distance parcourue de ce projectile et ce en coopération avec les Etats-Unis.La dernière bravade remonte donc à dimanche. Le pays communiste avait alors tiré un missile balistique à courte portée depuis la ville de Taechon dans la province de Pyongan du Nord, toujours en direction de la mer de l'Est.Il s'agit de la 6e démonstration de force du royaume ermite depuis l'investiture de Yoon Suk-yeol. Rien que cette année, la Corée du Nord a effectué 18 tirs de missiles balistiques et deux de croisière.