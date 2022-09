La Corée du Nord lance deux nouveaux missiles balistiques

Photo : YONHAP News

Pyongyang enchaîne les tirs de missiles. Hier encore, et ce à peine trois jours après un précédent essai, elle en a procédé à deux nouveaux.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé hier « avoir détecté deux missiles balistiques de courte portée lancés par la Corée du Nord de 18h10 à 18h20 ». Il considère qu’ils ont été tirés depuis la zone de Sunan, en banlieue de Pyongyang, et en direction de la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais.Le JCS a précisé que les engins auraient été tirés depuis un tracteur-érecteur-lanceur (TEL) et parcouru quelque 360 kilomètres à une altitude de 30 km et à la vitesse de Mach 6. Avec pour cible, comme à l’accoutumée, une petite île inhabitée au large de la province du Hamgyong du Nord, dans le nord-est du territoire.Le régime de Kim Jong-un a mené une série record d'essais d'armes depuis le début de l’année, avec 18 lancements de missiles balistiques et deux autres de projectiles de croisière. Cette fois, c’est son sixième tir après l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol en Corée du Sud.Vous vous en souvenez. Séoul et Washington doivent boucler aujourd’hui leurs premiers exercices navals combinés en cinq ans, qu’ils ont commencés lundi dans la mer de l’Est. Ces manœuvres mobilisent notamment l’USS Ronald Reagan, le fameux porte-avions polyvalent à propulsion nucléaire, avec à son bord pas moins de 90 aéronefs.D’habitude, Pyongyang testait ses missiles avant ou après les entraînements de la sorte entre les deux alliés en guise de protestation. Les lancements d’hier sont donc censés être exceptionnels. Aussitôt après cette bravade, le chef d’état-major interarmées sud-coréen Kim Seung-kyum et le commandant des forces américaines stationnées au sud du 38e parallèle (USFK) Paul LaCamera se sont entretenus et ont partagé la situation. Et l’armée sud-coréenne redouble de vigilance face à de nouvelles provocations du Nord.