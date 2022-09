Washington dénonce les nouveaux tirs de missiles de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les nouveaux tirs de missiles nord-coréens ont fait réagir les Etats-Unis. Dans un communiqué publié hier, leur commandement pour l’Indopacifique a affirmé que ces lancements ne constituaient pas une menace immédiate pour l’armée et le territoire américains ni pour leurs pays alliés.Ce dernier a pourtant réaffirmé que le programme d’armes de destruction massives illicites et celui de missiles balistiques de Pyongyang peuvent rendre instable la sécurité. Et d’ajouter que Washington continue de travailler en coopération avec ses alliés et que son engagement sur la défense de la Corée du Sud et du Japon reste indéfectible.La Maison blanche s’est elle aussi exprimée. Pour elle, la nouvelle provocation du pays ermite viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et représente une menace pour ses voisins comme pour la communauté internationale.La présidence américaine a alors évoqué le fait que Kamala Harris fait un déplacement aujourd’hui en Corée du Sud, avant de souhaiter voir le régime de Kim Jong-un s’engager lui aussi diplomatiquement. L’administration Biden a tenu à rappeler que sa vice-présidente se rendra dans la zone démilitarisée (DMZ) à la frontière intercoréenne.Sa porte-parole Karine Jean-Pierre a précisé que le voyage sud-coréen de la numéro deux américaine témoignerait clairement de la solidité de l’alliance entre les deux Etats et de la promesse des USA aux sud-Coréens de les protéger contre les menaces nord-coréennes.Interrogée sur le fait que le Nord a tiré ses engins à la veille de la venue de Harris à Séoul, la voix de la Maison blanche a répondu n’y voir aucun signe particulier.