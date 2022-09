Fitch maintient la notation financière de la Corée du Sud à «AA-»

Photo : YONHAP News

L'agence internationale de notation de crédit Fitch a annoncé hier maintenir la note «AA-» à la Corée du Sud avec des perspectives « stables ». Elle a expliqué sa décision par la stabilité des finances extérieures, la solidité des performances macroéconomiques et la dynamique des exportations du pays, qui pourraient compenser les risques géopolitiques liés à la Corée du Nord.Selon l’institution américaine, la croissance du pays du Matin clair sera cette année de 2,6 %, et non de 3 % prévus en janvier dernier, et de 1,9 % pour l'an prochain.Fitch a indiqué que le ralentissement brut de l'économie mondiale pèserait sur les exportations et les investissements dans les installations sud-coréennes. Et d'ajouter que les semi-conducteurs, le principal moteur de croissance du pays sur le moyen terme, se trouvent pourtant en pleine récession cyclique. Mais l’agence a finalement jugé que la reprise de la consommation soutiendra la croissance, malgré la dette et l'inflation écrasantes.Justement en ce qui concerne la hausse des prix, le taux d'inflation a atteint en juillet 6,3 %, le plus haut niveau ces 24 dernières années, avant de baisser le mois suivant à 5,7 %. Grâce à la politique de rigueur de la Banque de Corée (BOK), il se situera, selon les prévisions de Fitch, à 5 %, avant de chuter à 1,5 % fin 2023.