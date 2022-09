Séoul, Washington et Tokyo prévoient des manœuvres anti-sous-marines conjointes demain

Photo : YONHAP News

Sur fond de menace accentuée de la Corée du Nord, sa voisine du Sud mènerait demain des exercices navals conjoints avec les Etats-Unis et le Japon. Cette information a été rendue publique par un député du Minjoo, la principale force de l’opposition.De fait, Ahn Gyu-back a écrit hier sur les réseaux sociaux que les Marines sud-coréenne et américaine effectueraient demain, dans la mer de l’Est, des manœuvres anti-sous-marines avec la force maritime d'autodéfense japonaise. Si tel est le cas, il s’agira des premières du genre depuis presque cinq ans. En avril 2017, les trois pays ont procédé à des opérations conjointes au large du sud de la péninsule, près de Jeju.Selon l’élu, les exercices de demain se dérouleront dans un secteur situé à quelque 150 km de Dokdo, les îlots sud-coréens dont le Japon revendique lui aussi la souveraineté.Pour rappel, Séoul et Washington achèvent aujourd’hui leurs manœuvres navales communes, d’une durée de quatre jours, également dans la mer de l’Est. On peut alors dire que les deux alliés les reprendront demain, cette fois avec Tokyo. Les trois nations semblent avoir pris une telle décision face au possible lancement par Pyongyang d’un missile mer-sol balistique depuis un sous-marin.Début août, les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés d’Asie ont déjà pris part à des exercices navals multinationaux « Pacific Dragon » au large de Hawaï, en présence du Canada et de l’Australie.Les échanges militaires sud-coréano-japonais semblent désormais se multiplier, d’autant que dans une récente interview avec un média américain, Yoon Suk-yeol a fait état de la nécessité d’une coopération sécuritaire Séoul-Washington-Tokyo pour faire face à l’arme atomique nord-coréenne.