COVID-19 : 55 % des sud-Coréens pour la levée du port du masque obligatoire à l'intérieur

Photo : YONHAP News

Depuis cette semaine, l’obligation du port du masque à l’extérieur est totalement levée au pays du Matin clair. Concernant la même décision pour les lieux clos, 55 % des sud-Coréens y sont favorables, contre 41,8 % qui considèrent toujours nécessaire le port du masque à l'intérieur. Ces résultats proviennent d’un sondage mené par une équipe de recherches de l'université nationale de Séoul du 22 au 26 septembre auprès de 1 000 adultes.Parmi les sondés souhaitant se débarrasser du masque, 43,9 % ont prôné pour une levée partielle, alors que 3,2 % ont demandé une fin totale d’obligation. Et les hommes étaient plus favorables que les femmes, soit 63,5 % contre 50,1 %. Selon les tranches d'âge, les jeunes de 20 à 39 ans se montraient plutôt pour par rapport aux plus de 60 ans, soit 64,6 % contre 49,2 %.En plus de l'âge et du sexe, l'état de santé des répondants a impacté les opinions. Parmi les interrogés qui s’estimaient en très bonne santé, 54,2 % ont répondu favorablement à la levée du port du masque obligatoire dans les lieux clos. Tandis que la part de ceux qui se considèrent en mauvaise santé n'a été que de 38 %.Quant aux lieux à appliquer cette mesure, les cafés et les restaurants étaient les plus mentionnés avec 64,2 %, suivis par les garderies (22,8 %) et les locaux d’associations (18,2 %).Parmi les motifs qui ont entraîné une réponse positive, figuraient l'apaisement psychologique (32,3 %), les facteurs objectifs et scientifiques (30,9 %) et la durabilité de cette mesure coercitive (28,9 %). Cependant, toutes les réactions ont pris en considération la situation pandémique (45,8 %) et l'impact sur les groupes à haut risque (28,1 %), entre autres.Pour finir, en cas de levée du port du masque obligatoire à l'intérieur, 30,7 % ont répondu suivre l'ambiance de l'entourage et non pas leur propre volonté, alors que 30,4 % continueront à le porter. Seulement 7,6 % se disaient prêts à s'en débarrasser tout de suite.