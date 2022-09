La Corée du Sud risque d’être très vieillissante en 2025

Photo : YONHAP News

A en croire l’Institut des statistiques de Corée (Kostat), en 2022, la part de la population sud-coréenne âgée plus de 65 ans est de 17,5 %, avec environ 9,01 millions de personnes, soit un point de plus par rapport à l'an dernier. Si rien ne change, cette proportion dépassera le seuil des 20 % en 2025 et le pays du Matin clair deviendra alors une société très vieillissante.D'après ces perspectives, la Corée du Sud n'aurait besoin que de sept ans pour passer d’une société vieillissante à une super-âgée, contre 50 ans pour le Royaume-Uni, 15 pour les Etats-Unis et dix pour le Japon.Par ailleurs, les provinces de Jeolla du Nord et du Sud, de Gyeongsang du Nord et de Gangwon, ainsi que la ville de Busan, sont dans ce cas de figure et recense déjà une population très âgée.Selon Jung Gu-hyeon, directeur d'un des départements du Kostat, la proportion des séniors continuera d'accroître, pour représenter 30,1 % de la population totale en 2035, et 40 %, en 2050.Actuellement, 65 % de la population âgée sont pris en charge par eux-mêmes ou leur conjoints, soit 13 points de plus qu'il y a dix ans. Mais 45 % de ces seniors qui travaillent pour vivre souffrent de la précarité de leur emploi.Le taux de pauvreté pour cette catégorie d’individus reste toujours élevé. Certes, depuis 2016, des progrès ont été observés dans les indicateurs liés à la distribution des revenus chez les retraités. Mais le taux de pauvreté relative, autrement dit la part des personnes dont les rentrées d’argent sont inférieures au revenu médian, est de 40 %, le niveau le plus élevé parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).