Yoon Suk-yeol reçoit la vice-présidente américaine

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a reçu la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris, arrivée aujourd’hui à Séoul après avoir assisté aux funérailles, à Tokyo, de l’ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe. Il s’agit du premier voyage sud-coréen d’un numéro deux américain en plus de quatre ans. Le dernier en date remonte à février 2018, lorsque Mike Pence était venu assister à la cérémonie d'ouverture des JO de PyeongChang.Au cours de leur entretien qui a duré 85 minutes, les sujets d'intérêts mutuels ont été abordés tels que la question nord-coréenne, la sécurité économique et les dossiers régionaux et internationaux.Concernant le dossier des conséquences négatives de la loi anti-inflationniste américaine (IRA), le chef de l’Etat sud-coréen a annoncé s'attendre à une coopération étroite entre les deux pays pour parvenir à un consentement basé sur l'esprit de leur accord bilatéral de libre-échange.En réponse, la numéro deux américaine a déclaré qu’elle et le président Biden veilleraient à trouver un moyen de répondre aux préoccupations sud-coréennes dans le processus de mise en application de la loi concernée.Quant aux menaces balistiques récurrentes de Pyongyang, Harris a réaffirmé les solides engagements de défense des États-Unis tout en manifestant ses inquiétudes vis-à-vis de l’adoption de la loi nord-coréenne autorisant les frappes nucléaires préventives.Avant de quitter ce soir le pays du Matin clair, Harris s'est rendue cet après-midi dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées.