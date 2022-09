Séoul effectue demain des manœuvres anti-sous-marines avec Washington et Tokyo

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. La Marine sud-coréenne a annoncé aujourd’hui qu’elle mènerait demain des manœuvres anti-sous-marines avec les Etats-Unis et le Japon dans les eaux internationales de la mer de l’Est. Il s’agit des premières du genre depuis presque cinq ans.L’armée a précisé que l’enjeu de ces exercices conjoints était de renforcer les capacités à faire face à une menace de submersibles nord-coréens qui s’accroît, alors que le régime de Pyongyang enchaîne des lancements de missiles balistiques et se prépare à effectuer un nouveau test atomique.Des navires de guerre des trois pays prendront part aux entraînements de demain : le destroyer sud-coréen Munmu le Grand, le porte-avions à propulsion nucléaire Ronald Reagan et le croiseur lance-missiles Chancellorsville du côté américain et le destroyer de classe Asahi de la force maritime d’autodéfense japonaise.Michael Donnelly, qui dirige les unités navales et aériennes du cinquième groupe aéronaval des Etats-Unis, commandera les manœuvres, qui consisteront en des échanges d’informations sur la détection, le repérage et la trajectoire de sous-marins que les effectifs de chaque pays réaliseront respectivement.