Le patron intérimaire du PPP fustige le quinquennat de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Après le patron du Minjoo, la première formation de l’Assemblée nationale, c’est au tour de son homologue du Parti du pouvoir du peuple (PPP) de s’exprimer à la tribune de l’Hémicycle.Dans son intervention aujourd’hui, Chung Jin-suk a admis le manque de compétence de son mouvement et la crise interne qui plonge toujours celui-ci dans la tourmente. Un ébranlement déclenché notamment par le conflit entre l’ex-chef suspendu de la formation Lee Jun-seok et les proches du président de la République, qui est lui aussi membre du PPP.Le numéro un du comité d’urgence, qui dirige le parti jusqu’à l’élection de son nouveau patron, s’en est aussi pris à l’administration de Moon Jae-in, le prédécesseur direct de Yoon Suk-yeol. En effet, Chung a martelé que durant son quinquennat, qu’il qualifiait de « cinq ans perdus », le précédent gouvernement avait plombé l’économie privée ainsi que les relations avec les Etats-Unis et le Japon, et mené unilatéralement la politique de la sortie du nucléaire.Cet ancien journaliste devenu homme politique a d’emblée fustigé le Minjoo, le parti de Moon, pour quereller pour des choses oiseuses, et ce en vue de maudire Yoon et d’empêcher son administration de poursuivre ses actions.Sur la polémique autour des propos « vulgaires » du chef de l’Etat, Chung, qui est aussi l’un des deux vice-présidents du Parlement a fortement critiqué la chaîne de télévision MBC pour avoir été en première ligne pour diffuser des fake news, pour ternir l’image du président Yoon et par conséquent pour porter atteinte à l’intérêt national.Le leader intérimaire du PPP a par ailleurs manifesté son objection à deux amendements majeurs proposés par le Minjoo, l’un sur le syndicat, l’autre sur le rachat par le gouvernement du riz. Des textes qui selon lui, sont tous deux populistes.La réaction du Minjoo ne s’est pas fait attendre. Le chef de son groupe parlementaire Park Hong-geun a dénoncé une allocution rejetant tous les problèmes qui se posent actuellement sur le précédent gouvernement, l’opposition et les médias.