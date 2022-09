Météo : retour des particules fines, Séoul principalement touchée

Photo : YONHAP News

Le soleil était au rendez-vous sur tout le territoire. Cependant, dans le nord-ouest et notamment la région métropolitaine, le ciel semblait lumineux mais une sensation de brouillard a perduré toute la journée. En effet, la concentration de particules fines a été « mauvaise » dans cette zone, deux à trois fois plus élevée que d’habitude.Météo-Corée alerte donc les habitants du pays du Matin clair sur la dangerosité des particules fines et recommande de porter un masque anti-poussière.Du côté du mercure, pas de grand changement. Les températures sont sensiblement identiques à celles d’hier, avec encore ce jeudi, pour le troisième jour d’affilée, un écart entre les valeurs matinales et de l’après-midi de plus de 10°C. Séoul a enregistré 26°C, Daejeon et Busan 27°C, et Gangneung et Daegu 28°C, entre autres.