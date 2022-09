Photo : YONHAP News

Après la décision hier du gouvernement et de la Banque de Corée d'injecter 5 000 milliards de wons, soit plus de 3,6 milliards d'euros, afin de stabiliser le marché des obligations d'Etat, la Bourse de Séoul termine en très légère hausse. Le Kospi, son indice de référence, prend seulement 0,08 % et finit à 2 170,93 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, gagne 0,18 % et termine à 675,07 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 390,56 wons (+12,39 wons) et le dollar américain 1 439,50 wons (-1,50 won).