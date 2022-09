Corée du Nord : le NSC sud-coréen se réunit après les nouveaux tirs de missiles

Photo : YONHAP News

Après les nouveaux lancements de missiles nord-coréens, hier soir, le Conseil de sécurité nationale (NSC) s’est aussitôt réuni en Corée du Sud.Le Bureau présidentiel de Yongsan a précisé que la réunion avait été convoquée par Kim Sung-han, le numéro un de cette organisation dépendant directement du chef de l’Etat. Il a alors été décidé de réagir activement aux tirs successifs d’engins balistiques de Pyongyang, en travaillant main dans la main avec les Etats-Unis et la communauté internationale. Il peut notamment s’agir de muscler les sanctions contre le régime communiste.Les participants aux discussions étaient unanimes à dire que la situation est grave, d’autant que le Nord se livre à une série de provocations au moment où Séoul et Washington menaient leurs exercices navals conjoints et la vice-présidente américaine effectuait un voyage à Séoul. Le NSC a alors évoqué la nécessité de rester vigilant face à un éventuel tir de missile balistique depuis un sous-marin nord-coréen.La présidence sud-coréenne a également a annoncé qu'hier soir, Yoon Suk-yeol a été tenu au courant des nouveaux essais de missiles, aussitôt après que la Corée du Nord les a menés.