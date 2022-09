Séoul effectue aujourd’hui des manœuvres anti-sous-marines avec Washington et Tokyo

Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne, celle des Etats-Unis et la force maritime d’autodéfense japonaise ont lancé, ce matin, des exercices anti-sous-marins dans les eaux internationales de la mer de l’Est, séparant la péninsule et l’archipel, soit une première depuis cinq ans. Selon Séoul, les trois nations effectueront ces manœuvres à plus de 150 km des îlots Dokdo jusqu’à ce soir.Dans le passé, la Corée du Sud a déjà mené avec le Japon un entraînement pour l’opération de sauvetage humanitaire dans la haute mer à l’est de son territoire. Mais seulement très peu de navires de guerre nippons ont effectué des exercices militaires non loin des Dokdo. Ces derniers font partie historiquement et juridiquement du pays du Matin clair mais sont sans cesse revendiqués par Tokyo.Les manœuvres anti-sous-marines trilatérales d’aujourd’hui consistent à détecter et tracer le sous-marin nucléaire d'attaque américain USS Annapolis de classe Los Angeles qui joue le rôle d'un submersible nord-coréen doté d'un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS). Comme Pyongyang a effectué trois tirs de missiles balistiques de courte portée au cours de ces cinq derniers jours, les trois nations ont renforcé leur vigilance d’un cran pendant ces exercices conjoints.L’armée sud-coréenne a précisé que l’enjeu était de renforcer les capacités à faire face à ce genre de menace qui s’accroît, alors que le régime de Kim Jong-un enchaîne les lancements de missiles balistiques et se prépare à effectuer un nouveau test atomique. Quant à la force maritime d’autodéfense japonaise, elle a souligné que le but de ces manœuvres est non seulement de renforcer la coopération avec les Marines sud-coréenne et américaine, mais aussi de réaliser « l’Indopacifique libre et ouvert ». Cette dernière formule a été consacrée par l’administration de Joe Biden qui voudrait contrecarrer l’influence de la Chine.Reste à savoir si cette coopération donnera un nouvel élan à la discussion entre Séoul et Tokyo concernant leur accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA), qui reste suspendu depuis 2019.Dans le cadre de ces exercices, les trois pays ont déployé les navires de guerre suivants : le destroyer sud-coréen Munmu le Grand, le porte-avions à propulsion nucléaire Ronald Reagan, le croiseur lance-missiles Chancellorsville ainsi que les destroyers Barry et Benfold, équipés du système de combat Aegis, du côté américain, et enfin le destroyer de classe Asahi de la force maritime d’autodéfense japonaise.