Corée du Nord : Washington dénonce les derniers essais de missiles, Kamala Harris une dictature brutale

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont eux aussi condamné les derniers tirs de missiles de Pyongyang. Lors d’un briefing téléphonique hier, le premier porte-parole adjoint du département d’Etat a détaillé que ces lancements constituaient une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, et une menace à la fois pour la sécurité régionale.Vedant Patel a ensuite ajouté qu’en dépit de cette nouvelle bravade, l’administration Biden n’abandonnerait pas sa politique d’approche diplomatique avec la Corée du Nord. Et d’appeler celle-ci à engager elle aussi un dialogue et de reconfirmer l’engagement « inébranlable » de Washington envers la sécurité de ses deux principaux alliés d’Asie : la Corée du Sud et le Japon.De son côté, le commandement pour l’Indopacifique a lui aussi publié un communiqué. Il a alors redit que les nouveaux tirs ne constituaient pas une menace immédiate pour l’armée et le territoire américains ni pour leurs pays alliés, et que les USA se concertaient étroitement avec ceux-ci.A noter que le royaume ermite y a procédé, la veille de la venue, hier matin à Séoul, de la vice-présidente des Etats-Unis et immédiatement après son départ, le soir.Dans la journée, Kamala Harris a été reçue par Yoon Suk-yeol et s’est ensuite rendue dans la zone démilitarisée (DMZ) divisant les deux Corées. A l’occasion de sa première visite à la frontière intercoréenne, la numéro deux américaine a reconfirmé la ferme volonté de l’administration Biden de protéger ses alliés asiatiques contre la menace de Pyongyang.Et au village de la trêve de Panmunjom, Harris a dénoncé la dictature brutale du Nord, son programme d’armement illicite et ses violations des droits de l’Homme.