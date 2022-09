Corée du Nord : nouveau coup de fil entre Kim Gunn et ses homologues américain et japonais

Photo : YONHAP News

Suite à la nouvelle démonstration de force de Pyongyang, le négociateur nucléaire sud-coréen a une nouvelle fois échangé hier avec ses homologues américain et japonais, comme il l’avait fait la veille.Actuellement à Paris, Kim Gunn s’est entretenu au téléphone avec Sung Kim et Takehiro Funakoshi séparément, et a partagé avec ceux-ci sa grave préoccupation à l’égard des tirs successifs de missiles balistiques de courte portée de la Corée du Nord entre dimanche et hier.Les trois parties ont alors condamné fortement ces provocations qui violent les résolutions onusiennes et accentuent aussi la menace sur la Corée du Sud comme sur la communauté internationale. Et de promettre de continuer à renforcer leur coopération bilatérale ou trilatérale en vue de donner une réponse coordonnée au régime communiste.Par ailleurs, Kim Gunn et Philippe Errera, directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère français des Affaires étrangères, ont tenu, hier à Paris, la cinquième édition des consultations bilatérales de haut niveau sur le dossier atomique nord-coréen. Une réunion que les deux pays ont commencé à organiser en 2017.Les lancements de missiles de Pyongyang, sa récente loi autorisant les frappes nucléaires préventives ou encore le grand plan d’aides de Séoul au Nord se sont invités dans leurs discussions.