IRA : un sénateur américain dépose un projet de loi en faveur de Hyundai Motor

Photo : YONHAP News

Alors que la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) provoque une vive polémique sur la discrimination subie par les véhicules « made in Korea », un élu a déposé un projet de loi au Sénat américain en faveur du premier constructeur automobile sud-coréen. Le texte a été présenté par Raphael Warnock, le sénateur démocrate originaire de l’Etat de Géorgie, là où Hyundai Motor prévoit d’achever la construction de sa nouvelle usine de voitures électriques, plus précisément dans la ville de Savannah, d’ici à 2025.Dans son projet de loi, Warnock propose d’accorder un moratoire du décret controversé aux constructeurs automobiles qui préparent actuellement la conception de leurs véhicules électriques aux Etats-Unis. Parmi les conditions requises pour les bénéficiaires de la subvention, il s’agit de suspendre jusqu’à 2025 la clause sur la fabrication des batteries et jusqu’à 2026 celle portant sur l’assemblage final des voitures aux Etats-Unis.Si ce texte est adopté au Sénart américain, les véhicules électriques de Hyundai Motor pourront bénéficier d’un crédit d’impôt.Pour rappel, l’IRA consiste notamment à subventionner uniquement les véhicules électriques fabriqués sur le sol américain.