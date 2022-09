Envolée du dollar américain : Yoon Suk-yeol ordonne un monitoring renforcé 24h sur 24

Photo : YONHAP News

Dans le contexte où la hausse des taux directeurs par la Réserve fédérale (Fed) continue à ébranler les marchés financiers mondiaux, le président sud-coréen a affirmé sa volonté de prendre des mesures nécessaires « au bon moment » selon le plan d’urgence prévu par son gouvernement. C’est ce qu’a déclaré ce matin Yoon Suk-yeol lorsqu’il a présidé la troisième réunion sur la situation macrofinancière organisée au Centre de la finance internationale de Corée (KCIF).Le chef de l’Etat a déclaré que l’envolée spectaculaire du dollar sans précédent a aggravé la volatilité sur les marchés monétaire et financier sud-coréens et que le relèvement des taux directeurs par les principales banques centrales fait planer l’inquiétude sur le ralentissement de l’économie réelle.Le président Yoon a souligné que l’ampleur du choc à subir dépendra de la réactivité dont le gouvernement fera preuve face à la crise provoquée par des facteurs extérieurs. Et il a demandé à son équipe économique d’activer le dispositif de veille opérationnel 24h sur 24 pour suivre l’évolution de la situation intérieure et extérieure.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a précisé que le pays devrait faire de cette crise une belle opportunité d’améliorer sa « nature économique » dans les secteurs privés, c’est-à-dire de transformer ses industries en celles à basse consommation énergétique et à haut rendement.