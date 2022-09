Les prix du gaz et de l’électricité augmentent dès le mois prochain

Photo : YONHAP News

Sur fond de guerre en Ukraine et de chute du won face au dollar américain, la crise énergétique a amené le gouvernement sud-coréen à revaloriser les tarifs du gaz et de l’électricité.Ainsi, à partir du 1er octobre, soit demain, le prix du gaz naturel augmentera de 15,9 %, soit un progrès de 2,7 wons le mégajoule. Cela représente une hausse de 5 400 wons, soit 3,85 euros, par mois pour la facture à payer par un ménage moyen de Séoul. Quant au prix de l’électricité, il sera revalorisé de 7,4 wons le kWh pour les logements, donc chez les particuliers, dès le mois prochain. Cela signifie que la facture sera plus salée de 2 000 wons, soit 1,42 euro, par mois pour un foyer de quatre personnes. Les gros consommateurs industriels verront les tarifs augmenter de 11,9 wons ou de 16,6 wons selon les types de courant.Par ailleurs, afin d’économiser l’énergie, le gouvernement a décidé de baisser à 17 °C la température en hiver à l’intérieur des bâtiments dans les organismes publics et d’y éteindre plus d’un tiers des lampes.