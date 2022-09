Photo : YONHAP News

Septembre s’en va et laisse derrière lui un magnifique soleil d’automne. Les habitants du pays du Matin clair ont pu pleinement profiter de cette dernière journée du mois de la rentrée. Le temps a été radieux sur tout le territoire.Les températures, fraîches dans la matinée, comme depuis quelques jours, ont connu une hausse conséquente. Plus de 10°C pour les trois quarts du pays, avec un thermomètre qui a grimpé jusqu’à 30°C à Gangneung, dans le nord-est. La moitié nord a observé 28°C, Daegu est monté à 29°C, tandis que le littoral sud n’a pas dépassé les 27°C.Ces conditions météorologiques idéales vont se poursuivre jusqu'à demain samedi. En revanche, dimanche, le temps sera fortement couvert et les températures en baisse.