COVID-19 : les rencontres en présentiel dans les Ehpad autorisées dès demain

Photo : KBS News

Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 a atteint 12 150. 361 patients se trouvent dans un état grave et 20 décès additionnels sont à déplorer.Dans ce contexte, à partir de mardi, les rencontres en présentiel entre les pensionnaires des établissements pour personnes âgées dépendantes (Ephad) et leurs proches seront autorisées. Les visiteurs peuvent s’y rendre à tout moment s’ils présentent un test antigénique négatif. Cependant, ils doivent garder leur masque en face à face et ne pourront pas manger ensemble.Par ailleurs, les sorties des pensionnaires vaccinés à quatre reprises seront à nouveau possible, qu’importe la raison.Pour rappel, les autorités sanitaires avaient déjà pris ces mesures fin avril avant de faire machine arrière le 25 juillet suite à la recrudescence de l'épidémie cet été.