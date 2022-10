Journée des personnes âgées : Yoon Suk-yeol s’engage à renforcer le système de bien-être des séniors

Photo : KBS News

A l’occasion de la Journée des personnes âgée, célébrée dimanche, le président de la République s’est engagé à faire de son mieux pour que les séniors puissent être respectés et mener une vie heureuse dans notre société.C’est ce qu’a publié Yoon Suk-yeol sur ses réseaux sociaux en saluant la contribution apportée par cette génération pour le développement économique et démocratique du pays, en déclarant qu’il ne l’oublierait jamais.Le locataire du Bureau de Yongsan a notamment expliqué que son administration avait augmenté considérablement le budget lié aux personnes âgées pour l’année prochaine. Dans la foulée, il a promis de renforcer le système des soins de proximité pour que ces dernières puissent recevoir à tout moment et partout des traitements médicaux et l’assistance nécessaire.