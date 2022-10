Photo : YONHAP News

Le taux de popularité du président de la République est tombé de 34,6 à 31,2 %. C’est ce que dévoile une enquête que Realmeter a menée du 26 au 30 septembre auprès de 2 522 adultes à travers le pays.D’après les analyses de cet institut de sondage, cette baisse est en grande partie attribuable à l’incident de micro à New York. Yoon Suk-yeol est en effet sous le feu des critiques depuis la publication de la vidéo dans laquelle on le voit prononcer des propos assez vulgaires.Le niveau de confiance de ce sondage, mené par téléphone, est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 2 points. Le taux de réponse s’est établi à 4,4 %.La semaine dernière, dans une enquête effectuée par Gallup Korea, le chef de l’Etat avait récolté 24 % d’opinions positives.