Riz : le gouvernement va acheter 450 000 tonnes pour freiner la baisse du prix

Sur fond de chute du prix du riz, le gouvernement va acheter 450 000 tonnes de riz récoltées cette année afin de les isoler du marché. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a publié, ce matin, une panoplie de mesures destinées à stabiliser les cours de cette céréale de base au pays du Matin clair.D’après le ministère, cette tendance s’explique par la bonne récolte de cette année et la baisse de la consommation de riz. En effet, le prix pour 20 kg a chuté de 24,9 % sur un an, en s’établissant à 40 725 wons, soit environ 29 euros.Parallèlement à cela, l’exécutif achètera 450 000 tonnes de riz pour la réserve. Ainsi, il achètera un total de 900 000 tonnes cette année, ce qui représente 23,3 % de l’ensemble de la récolte de 2022.Enfin, le gouvernement envisage également d’acheter du riz dont la qualité est moins bonne en raison des dégâts causés par les intempéries, dont le passage des derniers typhons.