74e Journée de l’armée : Yoon Suk-yeol affirme sa volonté de renforcer la capacité de dissuasion

Photo : YONHAP News

Le président de la République a averti que la Corée du Nord devrait subir une riposte déterminée et écrasante de la part des forces sud-coréennes et américaines si elle tente de recourir à des armes nucléaires. Yoon Suk-yeol en a fait part lors de la cérémonie de la 74e Journée de l’armée tenue samedi, au quartier général de Gyeryongdae, dans la province de Chungcheong du Sud, en expliquant que l’alliance sud-coréano-américaine a renforcé davantage la capacité de dissuasion.Tout en soulignant également que le pays faisait face à de multiples défis sécuritaires plus sérieux que jamais, le locataire du Bureau de Yongsan s’est engagé à renforcer considérablement les capacités de l’armée notamment dans les domaines de la défense anti-missile, de l’aérospatial ou du numérique. Le dirigeant a également promis de mener une réforme visant à favoriser la déréglementation pour que les technologies de pointe développées par le secteur privé puissent être utilisées dans tous les domaines de la défense.A cette occasion, une vidéo expliquant le système anti-missile sud-coréen à trois axes, composé de la plateforme de frappe préventive Kill Chain, le programme Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR) et le système Korea Air and Missile Defense (KAMD) a aussi été projetée. Ce clip a notamment dévoilé, pour la première fois, une scène du lancement du missile sud-coréen Hyunmoo. Il est connu pour pouvoir être équipé d'une ogive pesant jusqu’à neuf tonnes. C’est le poids le plus élevé qu’aucun autre type de missile au monde ne peut supporter. Hyunmoo pourra ainsi faire face à l’utilisation de l’arme nucléaire par le régime de Kim Jong-un.Cette démonstration est intervenue quelques heures après les derniers tirs de missiles balistiques de courte portée de la Corée du Nord.