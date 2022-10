Meurtre d'un fonctionnaire en mer Jaune : la Cour des comptes entend interroger Moon Jae-in

Photo : KBS

La Cour des comptes (BAI) a demandé à l’ex-président de la République Moon Jae-in, à la fin du mois dernier, de répondre à son enquête écrite concernant l’affaire du fonctionnaire tué par l’armée nord-coréenne en septembre 2020. Le chef de l’Etat sortant a exprimé son déplaisir après avoir reçu sa notification par téléphone et courrier électronique, et a tout de suite renvoyé le mail.Le Minjoo, la première force de l’opposition, a fustigé cette décision en la décrivant comme une vengeance politique. Ce matin, son comité chargé de lutter contre la répression politique de l’administration de Yoon Suk-yeol a annoncé, dans une conférence de presse, dénoncer la BAI pour abus de pouvoir. Selon le comité, cette dernière a lancé de nouveaux audits couvrant 34 domaines sans passer par la délibération des commissions responsables, et ses inspections ciblent principalement l’ancien gouvernement de Moon. Il a également précisé que le prédecesseur de Yoon avait été sollicité alors que son nom n’a jamais été évoqué dans cette affaire jusqu’à présent, et que deux anciens chefs du Service national de renseignement (NIS), Suh Hoon et Park Jie-won, n’avaient même pas encore été interrogés.Pour rappel, en juin dernier, le ministre de la Défense et la préfecture de police maritime d’Incheon sont revenus sur leur parole sur cet incident, en déclarant n’avoir trouvé aucune preuve montrant que la victime souhaitait passer de son plein gré au nord du 38e parallèle.