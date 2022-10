Washington dénonce les tirs de missiles de Pyongyang et l’appelle à revenir au dialogue

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a dénoncé, samedi, les tirs de missiles répétés de Pyongyang et l’a appelé à revenir à la table des négociations. D’après son porte-parole, ces lancements vont à l’encontre des résolutions des Nations unies et ils menacent non seulement les pays voisins de la Corée du Nord mais aussi l’ensemble de la communauté internationale. Avant d’ajouter que Washington se concentre toujours sur l’approche diplomatique et que l’alliance Corée-USA tout comme celle avec les autres partenaires sont plus fortes que jamais.Plus tôt dans la journée, le régime de Kim Jong-un avait lancé deux missiles balistiques de courte portée depuis Sunan, dans les environs de Pyongyang, vers la mer de l’Est. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces derniers auraient parcouru environ 350 km à une altitude maximale de 30 km et une vitesse de Mach 6.Il s’agissait de sa quatrième provocation militaire en une semaine. Puisque le 25 septembre, le royaume ermite avait déjà tiré un projectile. Quant à mercredi et jeudi, deux à chaque fois. Et notons qu’il s’agissait également de son 20e lancement depuis le début de l’année et son huitième après l’arrivée au pouvoir du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, en mai.De plus, cette nouvelle bravade du pays communiste a eu lieu au lendemain des exercices anti-sous-marins de la Marine sud-coréenne, celle des Etats-Unis et de la force maritime d’autodéfense japonaise près des îlots Dokdo.Le chef du JCS, Kim Seung-kyum, et le commandant en chef des Forces américaines en Corée du Sud (USFK), Paul LaCamera, ont tenu des consultations sur cette dernière provocation en provenance du nord du 38e parallèle.