Cheongwadae : plus de 2 millions de visiteurs depuis son ouverture au public

Photo : YONHAP News

Depuis l’ouverture au public de la Cheongwadae le 10 mai dernier, plus de 2 millions de personnes l’ont visitée jusqu’à hier matin. D’après l'Administration de l'héritage culturel, le nombre de visiteurs ces cinq derniers mois était 1,9 fois plus élevé que celui du palais royal Gyeongbok l’an dernier.Pour rappel, la Maison bleue a été rendue à la population au même moment de l’investiture du président Yoon Suk-yeol, en vertu de son engagement électoral. Depuis le 23 mai, il est également autorisé de contempler l’intérieur du bâtiment principal et le Yeongbingwan, la maison des invités de l’Etat.Récemment, l’ancien palais présidentiel a accueilli en moyenne quelque 20 000 individus le week-end, et plus de 10 000 pendant la semaine.L’Administration a, de son côté, installé des panneaux d’indication et des bancs pour la commodité des visiteurs. Pendant les jours chômés, la circulation des voitures et interdite dans l’avenue devant le site.