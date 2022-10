CCA : Park Eun-bin va recevoir le prix « Rising Star »

Photo : YONHAP News

L'actrice sud-coréenne Park Eun-bin recevra le prix « Rising Star » lors de la cérémonie organisée par la Critics Choice Association (CCA) des Etats-Unis. C’est ce qu’a annoncé vendredi l’association sur ses réseaux sociaux en publiant la liste des lauréats qui seront récompensés lors de l'événement baptisé « Asian Pacific Cinema & Television (APCD) ».Park a récemment acquis une renommée internationale grâce à la série à succès « Extraordinary Attorney Woo » dans laquelle elle interprète Woo Young-woo, le personnage principal atteint du syndrome d’Asperger.Ce n’est pas tout. Les réalisateurs Park Chan-wook de « Decision to Leave » et Hwang Dong-hyuk de « Squid Game » ont été sélectionnés, respectivement, dans la catégorie de « Réalisateur de film » et celle de « Réalisateur de série télévisée ».La cérémonie de remise de récompenses aura lieu le 4 novembre prochain à Los Angeles.