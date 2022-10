Séoul et Washington vont coopérer pour la fourniture de liquidité en cas de besoin

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Finances a tenu un entretien téléphonique hier soir avec son homologue américaine. Choo Kyung-ho a souligné à cette occasion l’importance de renforcer la coopération entre Séoul et Washington sur le marché des changes, alors que l’austérité financière de l’économie mondiale pèse lourdement sur la Corée du Sud.Les deux ministres sont convenus que malgré la chute du won face au dollar, l’économie sud-coréenne se porte toujours bien grâce à sa liquidité en devises étrangère et ses réserves de change, et que les deux pays sont prêts à collaborer dans la fourniture de liquidité en cas de besoin.Choo, qui est aussi le vice-Premier ministre à l'économie, n’a pas oublié de transmettre à Janet Yellen l’inquiétude du gouvernement sud-coréen sur la loi américaine anti-inflation (IRA). Cette dernière offre des crédits d’impôts seulement aux voitures électriques fabriquées en Amérique du Nord au détriment des entreprises sud-coréennes. Le haut fonctionnaire a demandé l’attention particulière de la secrétaire au Trésor pour résoudre ce dossier. Cette dernière a remercié Séoul d’avoir partagé sa position, avant d’affirmer que les deux alliés poursuivront leur coordination étroite.Choo et Yellen se sont également engagés à poursuivre leur communication afin de répondre aux risques liés à la crise énergétique en Europe et à l’endettement des pays émergents.Leur quatrième entretien a été organisé à la demande de Washington.