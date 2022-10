Météo : les sud-Coréens célèbrent le Gaecheonjeol sous des trombes d’eau

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, les sud-Coréens célèbrent le Gaecheonjeol, le jour de la fondation de leur nation par le célèbre Dangun. Et en ce dernier jour du weekend prolongé, la météo n’a pas été clémente. Des pluies diluviennes se sont abattues sur une grande partie du territoire. Au nord, au sud et principalement dans les régions centrales où jusqu’à 100 mm devraient tomber d’ici demain matin.Dans le détail, 20 à 30 mm par heure se sont déversés dans la zone métropolitaine, dont Séoul. 10 à 60 mm pour dans la province de Gangwon, dans le nord-est, et 30 à 80 mm dans la partie centrale où la quantité des précipitations atteindra les 100 mm à certains endroits. Le sud est légèrement plus épargné, avec 5 à 30 mm.Des éclairs et des rafales de vent ont également été observés dans la moitié nord.Du côté des températures, le mercure a été très hétérogène : 22°C dans la capitale, 26°C à Daejeon, 27°C à Gangneung et à Busan et juqu’à 28°C à Daegu et sur l’île méridionale de Jeju.